Atv yayın akışında bugün... 6 Ağustos Atv yayın akışı

Televizyon programlarının yayın akışları yaz sezonunda da takip ediliyor. Bu kanallardan biri olan Atv’nin 6 Ağustos tarihli yayın akışında en çok dikkat çeken programlardan biri maç yayını oldu. Özellikle futbolseverler, Atv yayın akışını maç nedeniyle inceliyor. Öte yandan çocuklar ve sinemaseverler için de farklı seçenekler yer alıyor. Peki Atv yayın akışında başka hangi programlar var?
06:20 S.H.I.E.L.D. Ajanları
Her biri belli konularda uzman ekip meydana gelen tuhaf vakaları araştırıyor.
07:00 Kertenkele
2014 yılında başlayıp 2016 yılının son günlerinde final yapan Kertenkele tekrar bölümleriyle Atv ekranlarında yer almaya devam ediyor.
09:30 Mucize Köpek
Yeni hayatında bir türlü mutlu olamayan küçük bir çocuk ve çok kötü koşullarda, bir barınakta tutulan Marshall’ın yolların kesişme hikayesini anlatıyor.
11:20 Oyunbozan Ralph
Oyunbozan Ralph, Walt Disney Animation Studios tarafından üretilen 2012 yapımı Amerikan animasyon filmidir.
13:20 Pembe Panter 2
Aralarında paha biçilmez Pembe Panter Elması’nın da olduğu efsanevi hazineler dünyanın dört bir yanında çalınmaya başlayınca Başmüfettiş Dreyfus Clouseau’yu, hırsızı yakalayıp çalınan şeyleri geri getirmekle görevli bir uluslararası dedektifler ve uzmanlar ekibine tayin etmek zorunda kalır.
14:50 Kanatsız Kuşlar
Dram yüklü senaryosuyla dikkat çeken Kanatsız Kuşlar’ın yayınlanan son bölümü kaçıranlar için bir kez daha ekranlarda.
18:45 Hafta Sonu Atv Ana Haber
Şebnem Sunar Küçük'ün sunduğu hafta sonu haberleri her Cumartesi ve Pazar saat 18:45'de atv ekranlarında...
19:45 Kupa Günlüğü
Beşiktaş- Konyaspor arasında gerçekleşecek olan kupa maçı öncesinde yaşanan gelişmeler.
20:46 Turkcell Süper Kupa
1998 yılında kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilen maç.
22:45 Kupa Töreni
Kupayı alan takımın ödüllendirme anında yaşananlar
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün