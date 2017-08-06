Atv yayın akışında bugün... 6 Ağustos Atv yayın akışı

Televizyon programlarının yayın akışları yaz sezonunda da takip ediliyor. Bu kanallardan biri olan Atv’nin 6 Ağustos tarihli yayın akışında en çok dikkat çeken programlardan biri maç yayını oldu. Özellikle futbolseverler, Atv yayın akışını maç nedeniyle inceliyor. Öte yandan çocuklar ve sinemaseverler için de farklı seçenekler yer alıyor. Peki Atv yayın akışında başka hangi programlar var?



06:20 S.H.I.E.L.D. Ajanları

Her biri belli konularda uzman ekip meydana gelen tuhaf vakaları araştırıyor.

07:00 Kertenkele

2014 yılında başlayıp 2016 yılının son günlerinde final yapan Kertenkele tekrar bölümleriyle Atv ekranlarında yer almaya devam ediyor.



09:30 Mucize Köpek

Yeni hayatında bir türlü mutlu olamayan küçük bir çocuk ve çok kötü koşullarda, bir barınakta tutulan Marshall’ın yolların kesişme hikayesini anlatıyor.



11:20 Oyunbozan Ralph

Oyunbozan Ralph, Walt Disney Animation Studios tarafından üretilen 2012 yapımı Amerikan animasyon filmidir.



13:20 Pembe Panter 2

Aralarında paha biçilmez Pembe Panter Elması’nın da olduğu efsanevi hazineler dünyanın dört bir yanında çalınmaya başlayınca Başmüfettiş Dreyfus Clouseau’yu, hırsızı yakalayıp çalınan şeyleri geri getirmekle görevli bir uluslararası dedektifler ve uzmanlar ekibine tayin etmek zorunda kalır.



14:50 Kanatsız Kuşlar

Dram yüklü senaryosuyla dikkat çeken Kanatsız Kuşlar’ın yayınlanan son bölümü kaçıranlar için bir kez daha ekranlarda.



18:45 Hafta Sonu Atv Ana Haber

Şebnem Sunar Küçük'ün sunduğu hafta sonu haberleri her Cumartesi ve Pazar saat 18:45'de atv ekranlarında...

19:45 Kupa Günlüğü

Beşiktaş- Konyaspor arasında gerçekleşecek olan kupa maçı öncesinde yaşanan gelişmeler.



20:46 Turkcell Süper Kupa

1998 yılında kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilen maç.



22:45 Kupa Töreni

Kupayı alan takımın ödüllendirme anında yaşananlar