Atv yayın akışı şaşırttı: 'Kim Milyoner Olmak İster?' bu hafta yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ATV’nin bu haftaki yayın akışlarından çıkartıldı. Türkiye Kupası maçları nedeniyle bir haftalık akışında değişikliğe giden ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü gibi sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e de kısa bir ara verdi. Sevilen yarışma programının önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

En son 10 Ocak’ta izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’e TRT'de yönettiği yarışmaların yanı sıra Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışması'ndan tanıdığımız duayen sunucu Bülend Özveren katılmıştı. 15 yıl boyunca sunuculuk yaptıktan sonra yarışmacı koltuğunda oturmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyen Bülend Özveren, dört joker hakkını kullanarak 9. soruya kadar geldi. 9. soruda çekilen Özveren, 30 bin lira kazandı.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat: 01:45 - 04:15 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir yudum mutluluk için çırpınan insanların öyküsü...

Kırgın Çiçekler

Saat: 04:15 - 07:00 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...

Beni Bırakma

Saat: 07:00 - 08:00 (60 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Bahtiyar Ölmez

Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir kazanın ardından hayatı tümden değişen Bahtiyar Ölmez'in başına gelen olaylar zinciri...

Beni Bırakma

Saat: 15:00 - 16:20 (80 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Kupa Günlüğü

Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Büyük takımların zorlu kupa mücadelesi...

Osmanlıspor - Beşiktaş

Saat: 20:30 - 22:30 (120 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ekrana geliyor.

Bahtiyar Ölmez

Saat: 22:30 - 00:30 (120 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir kazanın ardından hayatı tümden değişen Bahtiyar Ölmez'in başına gelen olaylar zinciri...