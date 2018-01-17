Atv yayın akışı şaşırttı: 'Kim Milyoner Olmak İster?' bu hafta yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ATV’nin bu haftaki yayın akışlarından çıkartıldı. Türkiye Kupası maçları nedeniyle bir haftalık akışında değişikliğe giden ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü gibi sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e de kısa bir ara verdi. Sevilen yarışma programının önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
En son 10 Ocak’ta izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’e TRT'de yönettiği yarışmaların yanı sıra Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışması'ndan tanıdığımız duayen sunucu Bülend Özveren katılmıştı. 15 yıl boyunca sunuculuk yaptıktan sonra yarışmacı koltuğunda oturmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyen Bülend Özveren, dört joker hakkını kullanarak 9. soruya kadar geldi. 9. soruda çekilen Özveren, 30 bin lira kazandı.
ATV YAYIN AKIŞI
Saat: 01:45 - 04:15 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir yudum mutluluk için çırpınan insanların öyküsü...
Kırgın Çiçekler
Saat: 04:15 - 07:00 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...
Beni Bırakma
Saat: 07:00 - 08:00 (60 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Bahtiyar Ölmez
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir kazanın ardından hayatı tümden değişen Bahtiyar Ölmez'in başına gelen olaylar zinciri...
Beni Bırakma
Saat: 15:00 - 16:20 (80 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kupa Günlüğü
Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Büyük takımların zorlu kupa mücadelesi...
Osmanlıspor - Beşiktaş
Saat: 20:30 - 22:30 (120 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ekrana geliyor.
Bahtiyar Ölmez
Saat: 22:30 - 00:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir kazanın ardından hayatı tümden değişen Bahtiyar Ölmez'in başına gelen olaylar zinciri...
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