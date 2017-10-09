Attila İlhan anılıyor

11 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de başlaycak anma gecesinin birinci bölümünde Doç. Dr. Yunus Emre, Attila İlhan’ın düşünce; şair Baki Ayhan T. ise şiir dünyasını değerlendirecek. Yönetmen Biket İlhan’ın Attila İlhan’ın sinemacı kişiliği üzerine yapacağı değerlendirmenin ardından, hayatta iken kendisiyle gerçekleştirdiği uzun bir söyleşisi ‘Nam-ı Diğer Kaptan / Attila İlhan’ı Dinledim’ adı ile kitap olarak yayınlanan yazar Selim İleri de İlhan’ın romancı kişiliği üzerine tespitlerini anlatacak. Anma gecesinin ikinci bölümünde bir şiir dinletisi yer alacak. Attila İlhan’ın yeğeni, sanatçı Kerem Alışık’ın onun son dönem şiirlerinden ‘Türkiye’yi okuması ile başlayacak dinletide, ayrıca sanatçılar Hakan Meriçliler ve Tilbe Saran da yine Attila İlhan şiirlerinden bir seçki sunacaklar. Anma gecesi solist Dilek Türkan’ın seslendireceği Attila İlhan şiirlerinden bestelenmiş şarkılar ile son bulacak.