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    Attıkları çığlık hayatlarını kurtardı

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 07:03 | Son Güncelleme:

    3 kadın diri diri yanmaktan son anda kurtuldu

     Adana’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadınlar hastanede tedavi altına alındı.
    Yangın, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 730 sokakta bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Mahalle sakinleri evden dumanların yükseldiğini gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
    ÇIĞLIK ATARAK KURTULDULAR

    Evde bulunan üç kadın ise uykularının arasında nefes alamayınca uyanıp manzara ile karşılaştı. Kadınlar yardım çığlıkları attığı sırada, itfaiye erleri kadınları diri diri yanmaktan son anda kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kadın, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangında ise ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
    Öte yandan, yangının çıkış nedeni evin bir odasında unutulan içi köz dolu kovanın etrafa dökülmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi

    Attıkları çığlık hayatlarını kurtardı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , adana haberleri , alev
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