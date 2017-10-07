ATO’dan Nuriye Gülmen açıklaması

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Benan Koyuncu, dün düzenlediği basın toplantısında Gülmen’in durumu hakkında özetle şunları söyledi:

DİRETTİ, AMA ÇIKTI

“Yoğun bakıma girdiğimiz sırada içeride iki jandarma ve bir cezaevi infaz memuru bulunuyordu, sonradan bu kişilere muayene esnasında yanımızda bulundurulması için kadın cezaevleri infaz memuru da katıldı. Nuriye Gülmen’in kaldığı yer yoğun bakımdaki diğer hastalardan izole, içinde tıbbı cihazların ve tedavi arabasının olduğu bir odaydı. Öyküsünü almaya başladığım esnada kolluk kuvvetleri yanında olmak için direttiler. Bunun başta İstanbul protokolü olmak üzere hasta haklarına aykırı olduğunu söyledim ve bu şekilde muayene edersem tarafımın da suç işleyeceğini belirttim. Sonrasında savcılığın talimatı ile dışarıya çıktılar. Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi hekimleri ise perde arkasında kalmaya devam ettiler.

TUVALETE GİRERKEN YANINDA ASKER VAR

Nuriye Gülmen ilk olarak kaldığı koşullardan ve bunların yarattığı sağlık sorunlarından bahsetti. Tuvaletini odada bulunan ortasında delik olan bir sandalye içine yerleştirilen poşetine yapmak zorunda bırakılıyordu. Bu esnada yanında askerlerin de bulunduğunu öğrendik. Sonrasında temizleme işlemi yapması mümkün olmuyormuş. Bu durumun onurunu kırdığını, bu nedenle ihtiyacı olsa bile karşılamaktan kaçındığına değindi. Yine getirildiği günden beri banyo yapamıyor. Diğer yoğun bakım hastalarına uygulanan silme işleminin yapılması banyo yerine kendisine alternatif olarak sunuluyor. Yoğun bakım hastası olarak kendini görmediği için bunu kabul etmiyor, kendi banyosunu kendi yapabileceği için bu şekilde temizlenmek istemiyor.

BULGULARI AÇIKLAMAMIZI İSTEMEDİ

Temiz kıyafet ihtiyacı karşılanmıyor. Kıyafetleri yakınları tarafından cezaevine bırakıldığı ve oradan getirildiğinde ulaşabildiğine değindi. Nuriye Gülmen zorla müdahale tehdidi altında olduğu için kendini o ortamda tedirgin hissettiğini belirtti ve yaptığımız muayenenin aramızda kalması konusunda isteğini dile getirdi. Bu nedenle yakınmalarını ve fizik muayene bulgularından bahsedemeyeceğim. ‘Bu koşullarda cezaevindeyken, hakkımızda bu derece karalama kampanyası yapılmışken açlık grevini bırakmayı düşünmüyorum’ dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR

Nuriye Gülmen kaldığı koşullar içerisinde hiç hareket edemiyor. Yatağa bağımlı bir hala getirilmiş. Daha öncesi refakatçısı tarafından yaptırılan eklem hareketleri yaptırılmıyor. Bu nedenle eklemlerinde kontraktür denilen hareket kısıtlılığı ve yatak yaraları oluşabilir. İçeride sürekli bulunan ve güvenlik güçlerinin varlığı hasta mahremiyetinin ihlalinin bir göstergesi ve bu durum enfeksiyon riskinin artmasına da sebebiyet verebilir. Açlık grevindeki bir kişi aldığı su, şeker, bitki çayı, B1 vitamini, tuz miktarı ve bunların hazırlanmasına başka bir kişinin yardım etmesi gerekiyor. Bu koşullar içerisinde bu mümkün olmuyor.”