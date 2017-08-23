ATM'li eskort tuzağı! Soluğu karakolda aldı

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan S.Y., internet sitelerinde gezdiği esnada Lüleburgaz’da bir eskort sitesinde tanıştığı kadınla telefonlaştığını söyledi. S.Y. kadının Lüleburgaz’da ikamet ettiğini ve 1 saatlik ilişki için kendisinden 200 TL isteyerek, ücreti ATM’den yatırması gerektiğini söylediğini belirtti.



Bunun üzerine ATM’ye 220 TL para yatırdığını belirten S.Y. ancak bayanın teminat istediğini, o yüzden 400 TL daha yatırdığını, telefondaki kadının paranın yatmadığını söylemesi üzerine bu şekilde 9 bin 860 TL para yatırdığını kaydetti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma inceleme başlattı.

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