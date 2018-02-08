Atme’nin umudu Türkiye

ÇOCUKLAR İÇİN SIĞINAK

Üç gün önceki saldırıda roket düşen bir evin yanına ise çocuklar için tüneli andıran bir sığınak yapmışlar. Her yeni seste çocuklar buraya doluşuyor. Ancak kampta yaşayanlar, çocuk sayısının çok olması nedeniyle bunun küçük bir önlem olduğunu anlatıyor.

Kampta yaşayan erkekler ya işsiz ya da Atme bölgesinde başta tarım olmak üzere çeşitli işlerde çalışıyorlar. Bölgede hiç elektrik yok. Kampın girişinde Mahmut, Nizar, Abdülaziz, Mustafa ve Abdulkerim fotoğraf çektirmek için etrafımızı sarıyor. 3 sene önce İdlib’den buraya göç ettiklerini anlatıyorlar.

Evine roket düşen ve çocuklar için sığınak yaptığını anlatan Imad Al-Amari, İdlib Habid bölgesinden... 13 çocuğu var. 6 yıldır burada yaşadıklarını anlatırken roket saldırısının ardından gece gündüz uyuyamadıklarını da ekliyor. Yan evde yaşayan Muhammed bebeğin ailesi ise roketten bu yana susmadan ağladığını aktarıyor.

UMUDUMUZ TÜRKİYE

Yan yana sıralanmış, balçık içindeki dar sokakların arasından geçip, saldırıda hayatını kaybeden minik Sidra’nın evine gidiyoruz. Akrabaları Hama’dan göçen Hassan Al Muhammed, sabah 10.00’da patlama sesiyle irkildiklerini, eve koştuklarında küçük kızı ölmüş bulduklarını aktarırken, “5 yıldır burada yaşıyoruz. İşsizlik ve zor şartlardayız ama hiç bu kadar korkmamıştık. Çok huzursuzuz. Türkiye umudumuz” diyor.