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    ATM'den para çekerken şüphelenince ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Bolu’da, bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği dikkatli bir vatandaş tarafından fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ATM’de bir de kameralı düzenek buldu.

    Edinilen bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi’nde bulunan bir marketten alışveriş yapmaya giden Osman Kalay isimli vatandaş, marketin otoparkında bulunan bir banka ATM’sinden para çekmek istediği sırada, ATM’nin kart okuyucusunun olduğu bölüme bir aparatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. ATM’ye yapıştırılan aparatı yerinden söken Kalay, aparatın içine düzenek kurulduğunu görüne durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından incelenen aparatın içindeki düzeneğin kart kopyala cihazı olduğu tespit edildi.

    ŞİFRE GİRİLEN BÖLÜME DE KAMERA SİSTEMİ KURULMUŞ

    Polis ekipleri ATM’ye ait olan banka görevlilerini arayarak bir yetkilinin olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen banka görevlisi  ile birlikte ATM üzerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri, müşterilerin kartlarını ATM’ye soktuktan sonra şifre girdikleri bölümün hemen üzerinde de fazladan bir aparat olduğunu fark ettiler. Aparatı yerinden söken polis ekipleri, bu kezde kamera düzeneği ile karşılaştı. 

    ATMden para çekerken şüphelenince ortaya çıktı

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

    Uyanıklığı sayesinde vatandaşların dolandırılmasını engelleyen Osman Kalay isimli vatandaş, kart kopyalama aparatını bulduktan sonra fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında, “Bankamatiklerde işlem yapmak isterken böyle bir aparat görürseniz hemen polise haber verin. Biraz dikkatli olalım!!!” yazarak uyarıda bulundu.

    Ekipler, para çekme makinesinin üzerinde buldukları düzenekleri incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Para çekme makinesine düzenek kurarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: atm dolandırıcılığı , dolandırıcılık , ATM , kredi kartı
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