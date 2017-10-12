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    ATM'den gelen yapıştırıcı kokusundan şüphelenince...

    AA
    12.10.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Rize'de ATM cihazına kurdukları düzenekle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Para çekmek için Atatürk Caddesi'ndeki bankaya ait ATM'ye giden trafik polisi, banka kartını cihaza yerleştireceği sırada yapıştırıcı kokusundan şüphelenip 155'i arayarak durumu meslektaşlarına bildirdi.

    Bunun üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ATM'de kart kopyalama cihazı ve girilen şifreleri kaydetmeye yarayan gizli kamera düzeneğini tespit etti.

    Ekiplerin çalışması sonucu düzeneği kurduğu belirlenen E.Ö. olay yerinde, bu kişiyle hareket ettiği belirlenen M.N.B. de otomobilde yakalandı.
    Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada ATM dolandırıcılığında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: ATM , yapıştırıcı , düzenek
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