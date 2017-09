Atla ekmek satışı

16. yüzyılda da durum pek farklı değilmiş tabii ki. Her gelir düzeyinden ailenin sofrasında mutlaka ekmek varmış. Ama elbette ki padişahın yediği ekmekle halkın yediği ekmek farklıymış. “Ekmek ekmektir, padişahın yediği ekmek de neyin nesi” demeyin. Padişah ve yakın çevresi Bursa’dan gelen özel unla yapılan “has ekmek” yermiş o zaman.

Halk ise kesesine uygun olan ekmeği yermiş. İçine arpa unu da koyulan yassı beyaz ekmek “fodla” o zaman, halkın satın alabileceği en pahalı ekmek türüymüş. Fodladan daha esmer olan somunsa, düşük gelir seviyesine hitap eden en ucuz ekmekmiş. Somunun hamurunda buğday, arpa ve mısır unu varmış.

Koyu renk ve şişkin olan bu ekmek diğer ekmek türlerine göre daha lezzetsizmiş. Halkın ekmeği olarak bilinen fodla ve somun, fırından çıkar çıkmaz sepetlere yerleştirilir ve mahalle mahalle gezdirilerek satılırmış.

Atla yapılan bu satış çoğunlukla veresiye olur, haftada bir ya da iki kez de mahallelinin borcu toplanırmış.

Kremalı pazı çorbası

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme süresi: 40 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 15-18 adet pazı yaprağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet orta boy patates

* 1 adet orta boy havuç

* 10-12 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 kutu (200 ml) hazır süt kreması

* 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar

(parmesan peyniri de kullanabilirsiniz)

Üzeri için;

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Pazı yapraklarını yıkayıp süzdükten sonra iri parçalar haline getirin ve orta boy bir tencereye aktarın. Kuru soğan, patates ve havucu soyduktan sonra iri kuşbaşı et formunda dilimleyin. Pazı yapraklarının olduğu tencereye aktarın.

Tuz ve karabiberi serptikten sonra sıcak et ya da tavuk suyunu sebzelerin üzerine aktarın. Sebzeleri iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Bu işlemi düdüklü tencerede çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Özellikle havuç geç pişen bir sebzedir, havuç yumuşadığında diğer sebzeler de pişmiş demektir.

Ocaktan aldığınız sebzeleri bir el blenderiyle çekerek püre haline getirin. Üzerine krema ve peyniri ekleyerek karıştırın. Tekrar orta ısılı ateşin üzerine koyup kaynayıncaya kadar pişirip kaynar kaynamaz ocaktan alın.

Zeytinyağı ve kırmızı biberi bir kasede çatalla çırptıktan sonra sıcak çorbayla karıştırın. Çorbayı sıcak sıcak servise sunun. Bu çorba boza kıvamında ya da tarhana çorbası kıvamında olmalı. Kıvamı tutturmak için gerekirse 2-3 su bardağı daha et ya da tavuk suyu ekleyebilirsiniz.