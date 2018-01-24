Atıyla teftişte

“Diriliş-Ertuğrul”un yönetmeni Metin Günay, Riva’daki çekim alanlarını önceden karış karış gezip inceliyor. Tepeleri atıyla aşan Günay, çekimin sorunsuz geçmesi için ön hazırlığını yapıyor. Işık, kamera açıları, set tasarımı, makyaj, kostüm ve montaj gibi konularda çok titiz davranan ünlü yönetmen, aksiyon dolu sahneler için ne kadar çalışılması gerektiğini kafasında çekimler başlamadan belirliyor.

Oyunculara baklava cezası

Dizi setinde koyduğu kurallar konusunda da çok hassas olan usta yönetmen, disiplinsiz davranan oyunculara ise hem eğlenceli hem de doyurucu cezalar veriyor. Günay sette kurallarını çiğneyen oyuncularını tüm set çalışanlarına baklava aldırarak cezalandırıyor.