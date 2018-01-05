Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Atina'yı karıştıran heykel

    Atina'yı karıştıran heykel

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    05.01.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Paleon Faliron, Atina şehir merkezinden 9 kilometre mesafede güzel bir sahil semtidir. Nüfusu 70 bin civarında. Genelde orta direk ve üstü olan sakinlerinin bir bölümü İstanbul’dan göç etmiş Rumlar. Yazları, denizin ve güneşin bahşettiği nimetlerden yararlanmak için başkentin dört bir yanından gelen Atinalılar ile  dolup taşar.Cafeleri, tavernaları, şık dükkanları ile modern ve şık bir Atina semtidir Paleon Faliron. Ancak, son günlerde bu semtte Ortaçağ hortlamış gibi. Olayların nedeni, geçen 5 Aralık’da sahil yolu üzerine belediyenin diktiği bir heykel.

    Heykelin adı “Phylax” yani “Koruyucu”. Heykeltıraş Kostas Yeorgiu’nun kil üzerine broz döküp kırmızıya boyadığı esere aşırı dindar çevreler önce “Meleklerin suratları insanlara benzer. Renkleri de beyazdır. Heykeldeki meleğin yüzü belirsiz. Üstelik rengi de cehennemin rengi olan kırmızı. Bu heykel şeytanı simgeliyor” iddiasıyla tepki gösterdi. Birkaç gün sonra heykele saldırılar da başladı. Üzerine beyaz boya fırlatıldı. Heykeli ışıklandıran spot lambalarının kabloları kesilmek istendi. Ancak yanlışlıkla tramvay kabloları kesildi. Arıza onarılıncaya kadar tramvay seferleri iptal edildi.

    Atinayı karıştıran heykel

    BELEDİYE BAŞKANI HEYKELDEN YANA

    Ardından, sıra imza kampanyasına geldi. Heykelin sökülmesi için hayli de imza toplandı. Belediye Başkanı Dionisis Hacidakis “Birileri mitolojiyi, Hristiyan inançları ile karıştırıyor. Heykel, mitolojide Girit adasının koruyucusu sayılan Talos’dan esinlenerek yapıldı. Phylax yerinden sökülmeyecek” dedi.

    Atinayı karıştıran heykel

    Son olarak da bir grup aşırı dindar,  bir din adamının önderliğinde Yunan bayrakları ve ikonlar taşıyarak heykelin önünde toplanıp şeytanı lanetleyen ve kovan dualar okudu. Belediye Başkanı Hacidakis “Madem şeytanı kovdular, demek ki sorun kalmadı. Heykel yerinde kalacak” açıklaması yaptı.Aşırı dindarlar ise pes etmeyeceklerini, heykel sökülyünceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini söylüyor.

     

    Etiketler: yunanistan , heykele saldırı , atina
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri