Atina'yı karıştıran heykel

Heykelin adı “Phylax” yani “Koruyucu”. Heykeltıraş Kostas Yeorgiu’nun kil üzerine broz döküp kırmızıya boyadığı esere aşırı dindar çevreler önce “Meleklerin suratları insanlara benzer. Renkleri de beyazdır. Heykeldeki meleğin yüzü belirsiz. Üstelik rengi de cehennemin rengi olan kırmızı. Bu heykel şeytanı simgeliyor” iddiasıyla tepki gösterdi. Birkaç gün sonra heykele saldırılar da başladı. Üzerine beyaz boya fırlatıldı. Heykeli ışıklandıran spot lambalarının kabloları kesilmek istendi. Ancak yanlışlıkla tramvay kabloları kesildi. Arıza onarılıncaya kadar tramvay seferleri iptal edildi.

BELEDİYE BAŞKANI HEYKELDEN YANA

Ardından, sıra imza kampanyasına geldi. Heykelin sökülmesi için hayli de imza toplandı. Belediye Başkanı Dionisis Hacidakis “Birileri mitolojiyi, Hristiyan inançları ile karıştırıyor. Heykel, mitolojide Girit adasının koruyucusu sayılan Talos’dan esinlenerek yapıldı. Phylax yerinden sökülmeyecek” dedi.

Son olarak da bir grup aşırı dindar, bir din adamının önderliğinde Yunan bayrakları ve ikonlar taşıyarak heykelin önünde toplanıp şeytanı lanetleyen ve kovan dualar okudu. Belediye Başkanı Hacidakis “Madem şeytanı kovdular, demek ki sorun kalmadı. Heykel yerinde kalacak” açıklaması yaptı.Aşırı dindarlar ise pes etmeyeceklerini, heykel sökülyünceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini söylüyor.