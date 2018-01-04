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    Atina'dan darbeci askerler için flaş hamle!

    Yorgo KIRBAKİ
    04.01.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için yargılanabileceklerini söyledi.

    Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan darbeci 8 asker konusuna yeni bir boyut getirdi.

    Atinadan darbeci askerler için flaş hamle

    Kondonis, düzenlediği basın toplantısında, darbeci askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca Yunanistan’da yargılanabileceklerini söyledi. Bakan, Yunan hükümetinin bu olasılığı incelediğini belirtti.

    Yunan medyasına göre, Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.

     

      

    Etiketler: darbeci asker
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