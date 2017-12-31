Atina’da gündem darbeciler

Yunan Dışişleri Bakanlığı, 2. derecedeki İltica Komisyonu’nun darbeci sekiz askerden birine iltica hakkı tanıması üzerine Türk Dışişleri’nin sert açıklamasına, tansiyonu düşürmeye yönelik bir cevap verdi. Atina’da muhalefet partileri, Çipras hükümetinin İltica Komisyonu’nun kararına itiraz etmesini eleştirdi. Medya, bu itirazın Türk Dışişleri’nin sert açıklaması üzerine yapıldığını ileri sürdü. Hükümet ise bu eleştirilere, son sözü yargının söyleyeceğini belirterek karşılık verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Demokrasiler ne tehdit eder ne de tehdit edilir. Aksine sorumlu ve metotlu bir şekilde bölgede istikrar ve iyi komşuluğun tesisi için çalışırlar. Yunanistan bu yolda yürüyecektir. Aynı şeyi komşularımızın da tercih etmesini dileriz” denildi. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır” ifadesi yer almıştı.