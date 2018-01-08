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    Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker için flaş karar!

    Yorgo KIRBAKİ/ ATİNA
    08.01.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebiyle ilgili yeni bir karar aldı.

    Atina İdari Istinaf Mahkemesi’nin 9. Dairesi, darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının geçici olarak durdurulmasına ilişkin Yunan hükümetinin talebini kabul etti.

    Atina İstinaf Mahkemesinden darbeci asker için flaş karar

    Darbeci Özkaynakçı’ye tanınan iltica hakkı geçici olarak durduruldu. İdari İstinaf Mahkemesi, kararını “kamu çıkarını göz önüne alarak” verdiğini açıkladı.

    Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanının iltica hakkının iptali için yaptığı başvuru ise 15 Şubat’ta aynı mahkemede görüşülecek.

    NE OLMUŞTU?

    Yunanistan siyasi sığınma komitesi, sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etmişti.

    15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül veBaşçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

    Ankara ve Atina'yı yaklaşık bir buçuk yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.

    Yunanistan mahkemeleri daha önce verdiği kararlarda Türkiye'nin iade talebini birçok kez reddetmişti. Firari askerler, Türkiye'de de yargılanıyor.

     

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    Etiketler: darbeci asker
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