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Atilla’nın kefalet başvurusuna ret

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 21:40Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 21:40

New York’ta hakim karşısına çıkan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefalet karşılığı ev hapsiyle yargılanması talebi reddedildi.

Atilla’nın isteğine yönelik başsavcılığın yaptığı itirazları kabul eden hakim Richard Berman, karar sonrasında yaptığı açıklamada,  davayla ilgili Türkiye ve ABD hükümetleri arasında Zarrab ve Atilla’nın yargılanmadan, mahkeme dışında Türkiye’ye iade edilmeleri için girişimlerde bulunulduğunu, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve bundan kaygı duyduğunu dile getirdi. Atilla’nın avukatı Cathy Fleming ise hakimin son sözleri karşısında, kendilerinin bu girişimlerin bir parçası olmadıklarını Türk hükümet yetkilileriyle görüşmediklerini belirtti. Hakim Berman ise bu girişimlerin Türk hükümetince her iki davalı için de yapıldığını ileri sürdü.

Hakimin ret kararından önce kefalet başvurusunu anlatan Atilla’nın avukatı Fleming, Atilla ve Zarrab arasında büyük bir fark olduğunu, başsavcılığın delil olarak kullandığı Türk polis raporunda (17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması)  adının dahi geçmediğini belirtti. Fleming, Zarrab’ın tutuklanmasından sonra bile müvekkilinin ABD’ye geldiğine dikkat çekerek mahkemenin uygun göreceği her türlü kefalet şartını kabul edeceklerini söyledi. Savcı Sid Kamaraju ise, Atilla’nın ABD’de bir bağı olmadığını ve kaçma riski bulunduğuna dikkat çekerek, ‘Zarrab kadar parası yok ama, yeterince parası var. Ayrıca, kaçması halinde Türkiye’nin iade edeceği garantisi yok.’ ifadelerini kullandı.

Etiketler: Mehmet Hakan Atilla , Halkbank , gazetehaberleri
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