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Atilla’nın avukatlarından mahkemeye dilekçe: ‘Gizlilik kararı kaldırılsın’

Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
22.10.2017 - 01:14 | Son Güncelleme:

HALKBANK eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları 27 Kasım’da başlaması planlanan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davası duruşmaları öncesinde savcılığın sunduğu delillere gizlilik kararının kaldırılmasını istediler.

Gizlilik kararı olduğu için delilleri Türkiye’deki şahitlere gösteremediklerini belirten avukatlar, bu yüzden şahit toplamakta zorlandıklarını, ayrıca potansiyel şahitlerin gizlilik kararı uyarınca kendilerinden kişisel bilgileri ABD mahkemesine vermekten çekindikleri kaydedildi.

19 HAZİRAN’DA YASAKLANDI

Mahkemenin hakimi Richard Berman tarafından 19 Haziran’da davanın kanıtlarının savunma avukatlarının dışındaki kişilere gösterilmesi yasaklanmıştı. Bu karar yüzünden potansiyel şahitlere ses kayıtlarını dinletemediklerini belirten avukatlar, duruşmaya hazırlanmakta zorlandıklarını, dolayısıyla Atilla’nın adil yargılanamayacağını belirttiler. Savcılığın soruşturma detaylarının zaten kamuya açık bir şekilde bilindiği kaydedilen dilekçede, belgelerin herhangi bir gizli muhbir ya da tanık göstermediğini, bu nedenle kimsenin güvenliğinin tehlikeye atılmayacağı ileri sürüldü.

ŞAHİTLER ÇEKİNİYOR

Dilekçede bazı potansiyel şahitlerin ‘delillere gizlilik kararı’ formunu imzalamayı reddettikleri ve özel bilgilerini ABD mahkemesiyle paylaşmaktan çekindikleri kaydedildi. Özellikle “WhatsApp” mesajlarının ve Halkbank ile direk ilgili olan havale makbuzlarının potansiyel şahitlere gösterilmesine izin verilmediği de belirtilen dilekçede, şahit bulmalarına rağmen hiçbir e-postanın gösterilemediğine de dikkat çekildi.

Etiketler: gazetehaberleri , zarrab
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