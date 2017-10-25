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    Atilla Taş'tan tahliye sonrası ilk tweet'ler

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 22:27 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye edildi, bugün sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı. Taş, mesajında "Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!" dedi.

    FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu.

    Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

    Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.

    Taş şunları kaydetti:

    “Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

    Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

    Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!

    Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!

    Atilla is back!"

    Atilla Taştan tahliye sonrası ilk tweetler

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    Etiketler: twitter , mesaj
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