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    Atilla Taş'tan duruşmada adres esprisi

    AA
    16 Ağustos 2017 - 14:27Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 14:31

    Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da sanıkları arasında yer aldığı FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı. Duruşmada kimlik tespiti sırasında Atilla Taş, adresinin değiştiğini söyleyip, "Hani tahliye olursam yerim belli olsun" diyerek salonda gülüşmelere neden oldu.

    FETÖ'nün medya yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın 'darbeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız, tutuksuz sanık Ali Akkuş ile tarafların avukatları katıldı.

    Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklamanın yapılmasıyla başladı.Kimlik tespiti sırasında söz alan tutuklu sanık Atilla Taş'ın, adresinin değiştiğini söyleyip, "Hani tahliye olursam yerim belli olsun" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

     

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    Etiketler: Atilla Taş , FETÖ , darbe soruşturması , Medya , adres
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