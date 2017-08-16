Atilla Taş'tan duruşmada adres esprisi

FETÖ'nün medya yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın 'darbeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız, tutuksuz sanık Ali Akkuş ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklamanın yapılmasıyla başladı.Kimlik tespiti sırasında söz alan tutuklu sanık Atilla Taş'ın, adresinin değiştiğini söyleyip, "Hani tahliye olursam yerim belli olsun" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

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