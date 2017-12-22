Atilla davasında jüri üyelerinin kararı 3 Ocak'a kaldı

Detaylıca inceleme yapan ve jüri odasından duruşma salonuna zaman zaman notlar yollayarak ayrıntılı sorularıyla mahkeme heyetini şaşırtan jüri üyeleri, bugün de karar veremedi. ABD'deki resmi Noel ve yılbaşı tatili sebebiyle de jüri üyelerinin kararı, tatilinin bitimine, yani 3 Ocak 2018'e kaldı.

JÜRİ, 6 AYRI SUÇLAMAYI DEĞERLENDİRİYOR

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında 6 ayrı suçlama bulunuyor. Atilla ile ilgili son sözü söyleyecek olanlar ise 12 kişilik jüri heyeti...

JÜRİ ÜYELERİ SORULARIYLA MAHKEMEYİ ŞAŞIRTTI

Jüri üyelerinin kesin kararlarını vermeden önce ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararını içeren "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası"nın (IEEPA) üçüncü unsurunu sordu. Jürinin talebi bugün yerine getirildi ve üçüncü unsurla ilgili detaylar jüriye iletildi. Jürinin detayları dikkatlice incelediği ve notlar aldığı bildiriliyor. Yargıç Berman, jüri üyelerinin kara para aklamaya ilişkin düzenlemeler hakkında art arda notlar gönderdiğini aktardı. Jüri üyeleri ayrıca “yardım ve yataklık” kavramı hakkında da bilgi istedi. Hakim, savunma avukatları ve savcılar, bu jüri notunun fazla detaylı olduğu konusunda hemfikir oldular. Savcı, “İki (hukuki) teori arasındaki farkın açıklanmasını isteyen bir jüri heyetini hiç görmemiştim” şeklinde konuştu.

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