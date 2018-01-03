Atilla davasında jüri karar için tekrar toplanıyor

ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için 20 Aralık'ta istişarelere başlayan jüri, Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle verilen ara sonrası bugün yeniden bir araya geliyor.

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından davanın tek sanığı olarak kalan Atilla hakkında üç gün boyunca istişarelerde bulunan ve bu süre zarfında karara varamayan jüri üyelerinin dördüncü gündeki oturumları TSİ 17.15'te başlayacak.

Hâkim Richard Berman dün, "hatalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi" talebinde bulunan Atilla'nın avukatlarına olumsuz yanıt verdi.

RAPOR TARTIŞMASI

Avukatların itirazında, Atilla'ya jüri üyeleri önünde müvekkillerinin İran yaptırımlarını ihlal ettiği sonucuna varan bir raporu hatırlayıp hatırlamadığının sorulması gerekçe gösterilmişti.

Avukatlar 19 Aralık'taki çapraz sorgu sırasında yöneltilen bu sorunun dolaylı delil içerdiğini ve söz konusu raporun sonucunu "yanlış nitelediğini" savunarak, Atilla'nın cevabından önce müdahale etmişti. Hâkim Berman da Atilla'nın cevap vermesine izin vermeden sorunun kayıtlardan silinmesini istemişti. Berman jüriye de bu soruyu dikkate almamalarını söylemişti.

Avukatlar 20 Aralık'ta da bu soru nedeniyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Ancak hâkim Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığını belirterek, avukatların talebini reddetti.

Berman, yaptığı müdahalenin sanığa yönelik herhangi bir haksızlığı önlemek için yeterli olduğunu ifade etti. Hâkim ayrıca Atilla'nın, "müvekkillerini dikkatli ve girişken bir şekilde temsil eden" sekiz avukattan oluşan "çok profesyonel bir savunma ekibine" sahip olduğunu belirtti.

Berman, davanın düşürülmesi durumunun, mümkün oldukça kaçınılması gereken "aşırı" bir sonuç olduğunu hatırlattı.

TALEBİ REDDETMİŞTİ

Hâkim Berman daha önce de tanık olarak dinlenen eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin hem "ilgisiz, ön yargılı ve yanlış" olduğunu hem de "çalıntı belgelere" dayandığını belirten Atilla'nın avukatlarının davanın düşürülmesi için yaptığı talebi reddetmişti.

SON KARARI HÂKİM VERECEK

27 Kasım'da başlayan davada; jüri, istişareler sonucunda Atilla'yı suçlu bulursa, alacağı cezaya hâkim Berman karar verecek. Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağı da hâkimin kararıyla belirlenecek.

Geçen Aralık ayında yaklaşık 3.5 hafta boyunca süren duruşmalarda, savcı ve savunma avukatlarının kapanış konuşmalarının ardından 20 Aralık'ta jüri istişarelerine geçilmişti. Jüri üyeleri, istişarede bulundukları üç gün içinde hâkimden dava delillerini ve ifadelerin dökümlerini talep etmişlerdi.

Jüri istişareleri öncesi savcılık makamı, Atilla'nın suçlu bulunmasını istemişti. Avukatları ise Atilla'nın "suçsuz bir piyon" olduğunu savunarak beraatini talep etmişti.