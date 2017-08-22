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    Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın ’Bylock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alındı

    DHA
    22 Ağustos 2017 - 01:43Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 01:47

    ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’ kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdiği belirtildi. Şan’ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğüÿFETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ’Bylock’ kullandığı iddia edilen Şan’ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi.

    Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın ’Bylock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alındı

    Ahmet Şan’ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

    Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

    Etiketler: konya , atiker konyaspor , bylock
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