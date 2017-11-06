Atık malzemeden mermer üretti

YYÜ Teknokent bünyesinde mermer üzerine araştırma yapan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Yeşilova, mermer ve cam atıklarını çeşitli kimyasallarla karıştırarak mermer blokları elde etti.

Literatürde mermer atölyelerinin ve ocaklarının çevreye verdiği zararla ilgili ortak bir görüşün olduğunu belirten Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşilova, doğaya zarar veren atık malzemeleri yeniden kullanıma sunduklarını belirtti.

Ar-Ge çalışmalarıyla üretilen mermerlerden daha estetik ve şık ürünler elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yeşilova, mermerlerin şu an iç-dış mekanların duvar ve zemin kaplamalarında kullanılabildiğini kaydetti. Yeşilova, "Son zamanlarda mermer üzerinde çalışıyordum.

Mermer çalışmasıyla birlikte mermerlerde oluşan çatlak ve kırıkları nasıl onarılır diye düşüncelerimiz oldu. Mermerde kullanılan çeşitli kimyasalları öğrendik. Ardından bu kimyasalları kullanıp farklı şeyler yapabilir miyiz fikri oluştu. Sonrasında mermerit atölyelerine ve kullanılan diğer malzemelere baktık.

Bunu biz doğaya nasıl uyarlayabiliriz? Çünkü jeoloji mühendisleri olarak tamamen doğaya çalışıyoruz. Aldık kırık malzemeleri çeşitli kimyasallarla birleştirdik. Doğada nasıl mermer blokları elde ediliyorsa, bizler de o şekilde bloklar elde ettik. Elde ettiğimiz blokları kesmek suretiyle bu şekilde ürünler elde ettik" dedi.



"Çevre gün geçtikçe kirleniyor ve yok oluyor"

Çevrenin atık malzemelerden dolayı gün geçtikçe kirlendiğine dikkat çeken Yeşilova, "Ürünlerimizi çevreye nasıl uyarlayabiliriz dedik. Çevreye nasıl bir katkımız olabilir? Çünkü çevre gün geçtikçe kirleniyor ve yok oluyor.

Bu nedenle çevredeki atıkları aldık. Camlar, mermer atölye atıkları olarak değerlendirilemeyen malzemeleri alıp çeşitli oranlarla birleştirerek ve kimyasallarla karıştırarak bloklar elde ettik. Blokları kesip parlattıktan sonra mermer elde ettik" diye konuştu.



"Kullanılmayan ürünlerden kullanılabilir ürünler elde ettik"

Çevrede kullanılmayan ürünleri alıp, kullanılabilir ürünler elde ettiklerini dile getiren Yeşilova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada insanları talepleri belirleyecek.

Ancak elde ettiğimiz ürünler muhakkak dış kaplama, yer kaplama ya da duvar kaplamada kullanılabilir olacak. Malzemenin miktarı veya türü, kullanacağımız yeri belirleyecek. Hedefimiz, ulaşabileceğimiz mermer işletmelerine veya ulaşabileceğimiz kullanılabilir atıkları toparlayıp bunlardan yeni ürünler elde etmek.

Konuyla ilgili literatüre bakıldığı zaman, özellikle mermer atölyeleri, mermer ocakları çevreye verdiği zararla ilgili birçok çalışma vardır. Biz de burada çıkan ürünleri çevreye zarar verecek şekilde değil de yeniden kullanılabilirliğini amaçlamaktayız."



"İnsanları atıktan kurtarıyoruz"

İnsanları atıktan kurtarmayı amaçladıklarını ve ilk etapta ürettikleri mermerleri kaplamada kullanacaklarını sözlerine ekleyen Yeşilova, "Şu an üretilen mermerler bize yapılabilirliğini gösterdi. Ancak Ar-Ge çalışmasıyla daha estetik, daha şık ürünler tasarlamayı ve yeni ürünler elde etmeyi amaçlıyoruz.

Bunu yaparken ham maddeye hiç para vermiyoruz. Çünkü tamamen insanları atıktan kurtarıyoruz. İlk etapta yaptığımız ürünleri kaplamada kullanabiliriz. Dışarı kaplamalar, zemin kaplamaları veya iç mekanda zemin ve duvar kaplamalarını yapabiliriz" şeklinde konuştu.