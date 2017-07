'Ateşle oynama' eğitimi tavsiyesi

“Almanya’da uygulanan alternatif bir yöntemde 5-6 yaşlarındaki çocuklara güvenli bir biçimde nasıl ateş yakıldığı, kibrit ve çakmağın nasıl kullanıldığı öğretilmektedir. Anaokulunda verilen bu eğitimde, çocukların yetişkinlerin gözetiminde ateşle oynamaları sağlanmakta; böylece ateşe yönelik merakları giderilmiş olmaktadır. ABD’de uygulanan ‘Learn Not To Burn’ isimli yangından korunma eğitimi çocukları ateşten uzak tutmayı hedeflemektedir.”



Çocukların yangınlara karşı hazırlanmasında itfaiyecilerin etkin görev üstlendiği dünya örneklerine de yer verilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizde okullar ile itfaiye müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanmasına özen gösterilmesinin faydalı olacağı ifade edilebilir. Hatta itfaiyeciler, okulda derslere katılıp çeşitli görseller ve simülasyonlar hazırlayıp, tatbikatlar düzenleyerek yangın anını, nasıl müdahale edildiğini, korunmak için yapılması gerekenleri öğrencilere anlatabilirler. Ayrıca öğrencilerin itfaiye istasyonlarını ziyaret etmesi sağlanarak farkındalıklarının arttırılması da sağlanabilir.”



Yurtlarda personelin niteliği ve bina güvenliği konularında mevzuattaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanan raporda şu öneriler dikkat çekti:



Denetimlerde saptanan eksiklikler giderilene kadar faaliyete izin verilmemeli.

Kapatılan yurdun yöneticisi, kurucu ve kurucu temsilcisinin belirli süre aynı görevi yapması engellenmeli.

Devlet yurtlarını kazanamayan yükseköğrenim öğrencileri, ‘barınma yardımı veya desteği’ adı altında maddi destek verilerek, yasal şartları taşıyan yurtlarda barınmalarının sağlanması gerekir.

Yükseköğretim yurtlarının açılması, yönetilmesi, işletilmesi, devri, nakli, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin yetki Kredi Yurtlar Kurumuna verilmelidir.



YEREL YÖNETİCİLER SORUMLU

Yerel yöneticilerin denetimlerden, eksikliklerin giderilmesinden ve takibinden sorumlu olduğu açıktır.

Yerel yöneticiler, rutin ve periyodik denetimlerin haricinde önceden bilgi verilmeden ve mesai saati gözetmeden, öğretim yılında en az iki kez denetlemeli.



KOMİSYONUN ÖNERİSİ: ÇOK SIK TATBİKAT HABERSİZ DENETİM

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdundaki yangının ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlayarak raporunu dün Meclis Başkanlığı’na sundu. Raporda, kamunun ortak bir yangın ve yurt standardının olmadığı vurgulanırken, özel yurtlarda çok sık yangın ve doğal afet tatbikatları, mesai saatleri dışında habersiz denetimler yapılması önerildi.



Komisyon Başkanı Fatma Güldemet Sarı, özel yurtların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğunu anımsatarak, “Milli Eğitim Bakanlığı, 18 yaş altı özel ve resmi yurtları; Kredi ve Yurtlar Kurumu da 18 yaş ve üzeri özel yurtları kendi bünyesine alırsa hem denetim anlamında hem kontrol anlamında daha sağlıklı olabilir. Özellikle yangın ve diğer afetlerle ilgili olarak tedbirlerin alınması noktasında çok sık tatbikat yapılması gerekliliğini vurguladık. Denetimlerin çok sıkı ve habersiz yapılması gerektiği vurgulandı” dedi.



YÖNETMELİK STANDARDI YOK

Çalışmaları sırasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşların yangın veya yurt açmakla ilgili farklı yönetmelikleri olduğunu gördüklerini belirten Sarı, bunların hepsini tek bir çatı altında toplanması noktasında önerileri olduğunu belirtti. Sarı, “Bu elim hadise sonrasında, eğitim ve barınma konusundaki sorunlar ve ihtiyaçların yeniden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönündeki toplumsal taleplerle ilgili kurum ve kuruluşların kararlılığı ve duyarlılığı yeni ve olumlu adımların atılmasını da sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız, yayınladığı özel yurtlara ilişkin yönetmelikle, çok sıkı denetimler yapılmasının mevzuat altyapısını da belirlemiş oldu. Yönetmelikle getirilen birçok yeni düzenleme ile yurtlar ve pansiyonlara yönelik etkin tedbirlerin alınması sağlanmıştır.” TBMM Başkanı İsmail Kahraman da komisyon üyelerini kabulünde, bakanlık ile diğer ilgili kişi ve kurumların rapordan gereken dersleri çıkartacaklarını belirterek, “Aileler getirip çocuklarını emanet ediyorlar. Malum, inancımızda emanete hıyanet edilmez. Her türlü tedbiri alacaksınız. Mühim olan ‘keşke’ dememek” dedi.



CHP'DEN MUHALEFET ŞERHİ: DEVLET DEĞİL CEMAAT ETKİLİ

CHP’nin muhalefet şerhinde ise şöyle denildi: “Süleymancıların Adana genelinde 80 kadar yurdu olduğu ve bu yurtların 6’sının Aladağ’da bulunduğu belirtilen bilgiler arasındadır. Türkiye’de 2 bin 242 ortaöğrenim, 1645 de yükseköğrenim olmak üzere toplam 3 bin 887 özel öğrenci yurdu bulunmaktadır. FETÖ’ye ait 820 yurt devlete devredilmiş olup, özel yurtların büyük bir bölümünün Süleymancılar, Menzil, İsmail Ağa, Nurcular, Nakşibendiler gibi tarikatların elinde olduğu tarafımıza iletilen bilgiler dahilindedir. Rakamlar, yurtlarda devletin değil tarikat ve cemaatlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur.”