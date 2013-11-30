Ateşi nasıl kullandık

Peki ilk pişirme işlemi nasıl gerçekleşmiş olabilir dersiniz? Yani daha önce ateşi hiç görmemiş olan insan nasıl oldu da yiyeceklerini pişirmeyi başardı. Konuyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz ama avladıkları hayvanların etini sopaların ucuna yerleştirerek ateşe uzattıkları ve bu işi tesadüfen yaptıkları sanılıyor.

Bilinen o ki; sonraları yiyeceklerini toprağın altında açtıkları çukurlarda, kızgın taşlar üzerinde ya da yapraklara sararak közde pişirmeyi öğrendiler. Hangi yiyeceğin ne şekilde pişirileceği ise ilk aşçılık deneyiminin ortaya çıkmasını sağladı herhalde.

Toprağın altındaki ilk fırınları toprağın üzerinde yapmayı başaran insanlar, bu fırın benzeri yerlere iki delik açmışlardı. Bunlardan biri dumanın dışarı çıkmasına, diğeri de ateşin sönmemesi için havalandırmaya yarıyordu. Fırın kapağı görevini ise yiyeceklerin önüne koydukları bir taş görüyordu. Yani bazı yörelerimizde hâlâ kullanılmakta olan toprak fırınların temeli ta ilk çağlarda atılmıştı.

İrmikli haşhaşlı kek

Yumurtalar ve tozşeker derin bir kaba aktarılıp mikserin yüksek devriyle beyazlaşıncaya kadar, 2-3 dakika çırpılır. Üzerine sıvıyağ ve süt eklenip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edilir.

Vanilya, incecik çekilmiş ceviz içi ve toz haşhaş ilave edilir.

Son olarak, kabartma tozu, un ve irmik katılıp malzemeler mikserin orta devriyle iyice harmanlanıncaya kadar karıştırılır.

Diğer taraftan, büyük boy bir kare borcam ya da 25-28 santim çapındaki yuvarlak bir kek kalıbı 2 yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlanır.

Hazırlanmış olan koyu boza kıvamındaki kek hamuru kalıba aktarılır.

Kek, 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt üst konuna ayarlanmış olan fırında 40 dakika, kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar pişirilir.

Fırından çıkarılıp soğuması beklendikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 1 su bardağı tozşeker

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı toz haşhaş

- 1 su bardağı incecik çekilmiş ceviz içi

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu