Ateşböceği son bölüm sonrası 16. yeni bölüm fragmanında neler yaşandı?

Ateşböceği 16. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak ediliyor. Barış'ın Aslı'yı kaybetmemek için her türlü yöntemi deneyeceği yeni bölüm fragmanında, Metin ile dengeler değişiyor. İşte, Ateşböceği 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Barış'ın Metin'e kazayı anlatması ikili arasındaki bütün dengeleri değiştirir. Diğer yandan İlayda'nın Aslı'ya yaptığı tehdit devam etmektedir. Aslı, Barış'ı korumak için ondan ayrılmak zorunda kalır. Aslı'yı sonsuza kadar kaybetmemek için Barış'ın ona gerçekleri açıklamaktan başka çaresi yoktur.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barış ve Teo'nun kaza hakkında konuşmalarını duyduktan sonra büyük bir şoka giren Gül, Teo ve Barış’ın aşklarının da bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünür. Teo’yla yüzleştikten sonra Aslı’ya gerçekleri söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çiçek’in ilk adımlarını atmasından sonra Barış, ailenin ona duyduğu minnetin altında daha da ezilir.. Ve en sonunda her şeyi göze alarak doğruları Metin’e açıklar.