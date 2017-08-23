Ateşböceği 9. bölüm fragmanın Barış Aslı'dan uzak kalabilecek mi?

Ekranların büyük bir beğeniyle takip edilen dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Ateşböceği yeni bölüm fragmanı.

Barış'ın, Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar hiç tahmin etmediği bir yıkıma neden olur. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürükler. Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur Aslı her şeyden habersiz Barış'ı sıkıştığı araftan kurtarmaya çalışırken kendi korkularıyla da yüzleşmeye karar verir. Yaşananlar yeni başlangıçlara mı açılacak yoksa geri dönülmez pişmanlıklara mı neden olacaktır ?