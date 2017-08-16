Ateşböceği 8. bölüm fragmanında yeni bir başlangıç mümkün olacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Ateşböceği yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur. İşte, Ateşböceği yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur Aslı her şeyden habersiz Barış'ı sıkıştığı araftan kurtarmaya çalışırken kendi korkularıyla da yüzleşmeye karar verir. Yaşananlar yeni başlangıçlara mı açılacak yoksa geri dönülmez pişmanlıklara mı neden olacaktır ?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Barış Aslı’nın hayatına sızdıkça, Aslı’nın geçmişten gelen korkuları birer birer su yüzüne çıkmaya başlar. Teo’nun izini takip ederek çıktıkları yolculuk ise, hem kendilerini, hem de ilişkilerini sorgulamalarına neden olur. Bu yolculuğun sonu ise Barış için karanlık bir dönemin başlangıcı olacaktır.