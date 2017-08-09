Ateşböceği 7. bölüm fragmanı merak uyandırdı

Ateşböceği yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz’in başrollerini paylaştığı Ateşböceği yarın akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde Aslı’yla Barış’ın birbiri ardına yaşadığı olaylar Barış’ın gerçeği itiraf etmesini giderek zorlaştırdı. Barış ve Aslı her şeye rağmen duygularıyla yüzleşmenin şaşkınlığını henüz üstünden atamamışken, İlayda’nın çevirdiği pis bir oyunun içine düştü. Artık söz konusu olan sadece kendi hayatları değil, ailelerinin de duygularıydı. Peki Ateşböceği yeni bölümde neler olacak?

Barış Aslı’nın hayatına sızdıkça, Aslı’nın geçmişten gelen korkuları birer birer su yüzüne çıkmaya başlar. Teo’nun izini takip ederek çıktıkları yolculuk ise, hem kendilerini, hem de ilişkilerini sorgulamalarına neden olur. Bu yolculuğun sonu ise Barış için karanlık bir dönemin başlangıcı olacaktır.