Ateşböceği 6. bölüm fragmanında duygusal yüzleşme gerçekleşecek mi?

Ateşböceği 6. bölüm fragmanında romantik bir illişkinin içerisine adım attıklarını zanneden Aslı ve Barış, giderek bataklığın içerisine sürüklenmektedir. Ateşböceği 6. bölüm fragmanında İlayda'nın yarattığı sıkıntı, tüm yaşananların üzerine tuz biber olacaktır. İşte, tüm bunların yaşanacağı Ateşböceği 6. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Aslı ve Barış duyguları ile yüzleşir.



Aslı’yla Barış’ın birbiri ardına yaşadığı olaylar Barış’ın gerçeği itiraf etmesini giderek zorlaştırmaktadır. Barış ve Aslı her şeye rağmen duygularıyla yüzleşmenin şaşkınlığını henüz üstünden atamamışken, İlayda’nın çevirdiği pis bir oyunun içine düşerler. Artık söz konusu olan sadece kendi hayatları değil, ailelerinin de duygularıdır.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aslı, Barış’la Teo’nun tüm mücadelelerine rağmen Cahide ve Handan’ın gündeminin orta yerine düşer. İlayda’nın da yönlendirmesiyle duruma müdahale etmeye çalışan teyzeler yüzünden Aslı’nın ailesi karışır. Tüm bunlardan habersiz Aslı, Barış’a yardım ettiğini zannederken kendi yıkımına giden taşları ağır ağır döşediğinden habersizdir.