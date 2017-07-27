Ateşböceği 6. bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı mı?

Ateşböceği 6.bölüm fragmanı son bölümün ardından birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Aslı'nın değişik tutumlar içerisinde olduğu son sahnelerde, Barış'ın neyi itiraf edeceği merak konusu oldu. bu itirafın ne olacağınınj ön bilgisini almak isteyen birçok takipçi Ateşböceği 6. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Ateşböceği 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ateşböceği yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aslı, Barış’la Teo’nun tüm mücadelelerine rağmen Cahide ve Handan’ın gündeminin orta yerine düşer. İlayda’nın da yönlendirmesiyle duruma müdahale etmeye çalışan teyzeler yüzünden Aslı’nın ailesi karışır. Tüm bunlardan habersiz Aslı, Barış’a yardım ettiğini zannederken kendi yıkımına giden taşları ağır ağır döşediğinden habersizdir.







BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Aşk vurduğu insanı değiştirir. Barış gibi bir erkeğe ‘gitme’ dedirtir. Aslı gibi bir kızı gittiğine pişman ettirir. Ayrılık acısıyla serseme dönen Aslı kendini nezarette bulurken, Barış geceyi evindeki ilginç konuklarla birlikte geçirmek zorunda kalır. Kabus gibi başlayan gün her ikisi için de masala dönüşürken Aslı, kaderin ağlarına takıldığından habersizdir.