Ateşböceği 17. bölümüyle final yapıyor… İşte final fragmanı

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz’in paylaştığı Ateşböceği’nin final fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. Son birkaç bölümü pazar günleri yayınlanan Ateşböceği, bu akşam 17. bölümüyle macerasını tamamlayacak. Peki finalde neler yaşanacak? İşte finalden ilk görüntüler! Barış, ailenin güvenini kazanmaya çalışıyor... Artık tüm gerçekler ortaya çıkmıştır. Aslı bunca zamandır kandırıldığı için Barış'ı affedemez. Onsuz hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışır. Ancak Barış da Aslı'dan kolayca vazgeçecek değildir. Bundan sonra var gücüyle sevdiği kadının kalbini ve ailenin güvenini geri kazanmak için çabalayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın Metin'e kazayı anlatması ikili arasındaki bütün dengeleri değiştirir. Diğer yandan İlayda'nın Aslı'ya yaptığı tehdit devam etmektedir. Aslı, Barış'ı korumak için ondan ayrılmak zorunda kalır. Aslı'yı sonsuza kadar kaybetmemek için Barış'ın ona gerçekleri açıklamaktan başka çaresi yoktur.