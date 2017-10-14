Ateşböceği 15. bölüm fragmanında sırlar aydınlanıyor

Ekranların sevilen dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Yaz aylarında ekran macerasına başlayan Ateşböceği dizisi final yapma kararı aldı. Dizi 16. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Dizinin 15. bölümünde ise sırlar aydınlanacak. İşte, Ateşböceği yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Barış ve Teo'nun kaza hakkında konuşmalarını duyduktan sonra büyük bir şoka giren Gül, Teo ve Barış’ın aşklarının da bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşünür. Teo’yla yüzleştikten sonra Aslı’ya gerçekleri söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çiçek’in ilk adımlarını atmasından sonra Barış, ailenin ona duyduğu minnetin altında daha da ezilir.. Ve en sonunda her şeyi göze alarak doğruları Metin’e açıklar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aslı ve Barış aşklarının arkasında dururken, onların denk olmadığını düşünen Cahide ile kardeşinin bu ilişki yüzünden ezileceğini düşünen Metin karşı karşıya gelir. Cahide'nin Aslı'yı yurtdışına gönderme planından sonra Metin bu ilişkiye açık açık onay vermediğini söyler fakat Barış'ın Aslı'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Barbaros ve Arzu'nun nişanı için mahalleye gelen Barış, vicdan azabı çekerken Gül'ün gerçeklere yaklaşması an meselesidir.