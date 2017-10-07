Ateşböceği 14. bölüm 2. fragmanı: Gerçekleri öğrenen isim kim?

Ateşböceği dizisinin yeni bölümü için nefesler tutulmuşken yayınlanan 2. Fragman heyecan dozunu arttırdı. Ateşböceği’nin 14. bölümünde evlenme planları yapan Aslı ve Barış’ın arasına aileler giriyor. Ailelerine rağmen aşklarına sahip çıkıyor. Öte yandan Barbaros ve Arzu'nun nişanına giden Barış’ın pişmanlık sözlerine Gül de tanık oluyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını barındıran Ateşböceği 14. bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Aslı ve Barış aşklarının arkasında dururken, onların denk olmadığını düşünen Cahide ile kardeşinin bu ilişki yüzünden ezileceğini düşünen Metin karşı karşıya gelir. Cahide'nin Aslı'yı yurtdışına gönderme planından sonra Metin bu ilişkiye açık açık onay vermediğini söyler fakat Barış'ın Aslı'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Barbaros ve Arzu'nun nişanı için mahalleye gelen Barış, vicdan azabı çekerken Gül'ün gerçeklere yaklaşması an meseledir.