Ateşböceği 13. bölüm fragmanında Aslı ve Barış müthiş anlar yaşıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde saklı duyguların ortaya çıkmasıyla Aslı ve Barış'ın ayakları yerden kesilir. İşte, Ateşböceği yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Saklı duyguların ortaya çıkmasıyla Aslı ve Barış'ın ayakları yerden kesilir. Artık her şeye rağmen birliktedirler. Onlar kendi aşklarının peşinden giderken, yenilgiyi kabullenemeyen İlayda, Barış'ı ele geçirmek için Hakan’ın sırrını daha derinden araştırmaya başlar. En başından beri bu ilişkiye onay vermeyen Cahide ise en sonunda Aslı'ya haddini bildirmeye karar verir. Fakat Aslı'nın cevabı Cahide'nin hiç beklemediği bir savaşın kapılarını açacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Emrah'ın Aslı'yı kaçırmasıyla deliye dönen Barış, Aslı'yı güvende tutmak için onun her zaman yanında olmasını ister. Bu durum Aslı'nın hoşuna gitse de , İlayda ve Barış'ın yakınlaştığı fotoğraflar Aslı'nın Barış'a inanmasını engeller. Aslı'nın soğuk tavırlarının sebebinin İlayda olduğunu farkeden Barış, artık daha fazla dayanamaz ve aylardır içinde yaşadığı duygular sonunda açığa çıkar.