Ateşböceği 12. bölüm fragmanında Barış'ın duyguları açığa çıkıyor

Ekranların herkes tarafından büyük beğeni kazanan dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar hakim olacak. İşte, Ateşböceği dizisi yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Emrah'ın Aslı'yı kaçırmasıyla deliye dönen Barış, Aslı'yı güvende tutmak için onun her zaman yanında olmasını ister. Bu durum Aslı'nın hoşuna gitse de , İlayda ve Barış'ın yakınlaştığı fotoğraflar Aslı'nın Barış'a inanmasını engeller. Aslı'nın soğuk tavırlarının sebebinin İlayda olduğunu farkeden Barış, artık daha fazla dayanamaz ve aylardır içinde yaşadığı duygular sonunda açığa çıkar.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Aslı ve Barış sonunda Veli'nin açığını yakalamış; bu işi bitirmek için yine bir maceraya atılmışlardır. Ama bu sefer Cahide'nin yönlendirmesiyle İlayda da olaylara dahil olur. İlayda'nın varlığı ile Aslı'nın ajanlık planları suya düşer. Barış'ın, Emrah'la ilgili uyarılarını dikkate almayan Aslı'yı kötü bir sürpriz beklemektedir.
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