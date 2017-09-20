Ateşböceği 12. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölüm ne zaman?

Başladığı günden itibaren herkes tarafından büyük beğeni kazanan dizi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle 24 Eylül Pazar akşamı ekranlarda olacak. İşte, Ateşböceği dizisinin yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aslı ve Barış sonunda Veli'nin açığını yakalamış; bu işi bitirmek için yine bir maceraya atılmışlardır. Ama bu sefer Cahide'nin yönlendirmesiyle İlayda da olaylara dahil olur. İlayda'nın varlığı ile Aslı'nın ajanlık planları suya düşer. Barış'ın, Emrah'la ilgili uyarılarını dikkate almayan Aslı'yı kötü bir sürpriz beklemektedir.

ATEŞBÖCEĞİ YENİ GÜNÜNDE AYNI SAATTE!

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı sevilen dizi Ateşböceği’nin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor. Senaryosunu Ebru Hacıoğlu’nun yazdığı, Mia Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda ise Kiralık Aşk dizisinden tanıdığımız Barış Yöş oturuyor.