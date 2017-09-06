Ateşböceği 10. bölüm fragmanında Aslı gerçeklerle yüzleşiyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan dolu dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Ateşböceği yeni bölüm fragmanı.

Kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küskünlüğe bir süre ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için el ele verir ama Veli çoktan kartlarını oyuna süremeye başlamıştır. Fakat olaylar Cahide'nin de işin içine girmesiyle yön değiştirir... Aslı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Barış'ın, Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar hiç tahmin etmediği bir yıkıma neden olur. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürükler. Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.