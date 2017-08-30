Ateşböceği 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Ateşböceği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Ateşböceği yeni bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Ateşböceği 10. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Barış'ın, Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar hiç tahmin etmediği bir yıkıma neden olur. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürükler. Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.