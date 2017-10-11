‘Atatürk’ün Torunları’ neden öfkeli?

BAHA Güngör kitabında, okurlarıyla Türkiye ve Türklerle ilgili güncel gelişmeler üzerine sohbete girmeden önce, o konularda hakkında geniş bir güncel ve tarihsel bilgilendirme yapıyor. Böylece olabildiğince objektif bir Türkiye resminin çıkmasını hedefliyor.

Kitabında Türkiye’deki siyasal partilerin durumunu, 12 Eylül askeri darbesi öncesi ve sonrasındaki siyasal gelişmeleri, Özal dönemini, Türkiye’nin hep gündeminde olan laiklik tartışmalarını, İslamcı hareketin gelişimini, kadınların toplumsal konumumu, Kürt sorununu, Türkiye – Almanya ilişkilerini, Almanya’daki Türklerin durumunu, NSU skandalının önemini, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili gelişmeleri, Gülen cemaatini, 15 Temmuz darbe girişimini, basın özgürlüğü ve hukuk devleti alanındaki soruları ele alıyor.

‘GENÇLER ÇIKMAZDA’

Baha Güngör, “Neden, Atatürk’ün öfkeli torunları? Kim bunlar?” sorusuna işe şu yanıtı veriyor: “Genç nesiller çıkmazda. Kimi genç katı bir şekilde Atatürk devrimleriyle ilgili esneklik gösterilmediğinden dolayı. Kimi de alternatif ararken demokrasi ile ilgili umutlarını yitirdiği için öfkeli. Türkiye’nin onlarca yıl demokrasi ile demagoji arasında çok yıpratılmış olması da genç nesillerin öfkesini arttırıyor ve cepheleri kemikleştiriyor.”