Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>‘Atatürk’ün Torunları’ neden öfkeli?

    ‘Atatürk’ün Torunları’ neden öfkeli?

    Gürsel KÖKSAL
    11.10.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Deutsche Welle’nin eski Türkçe Yayınları Müdürü gazeteci yazar Baha Güngör, ‘Atatürk’ün Öfkeli Torunları’ (Atatürks Wütende Enkel) adlı yeni kitabını yayımladı.

    ‘Atatürk’ün Torunları’ neden öfkeliBAHA Güngör kitabında, okurlarıyla Türkiye ve Türklerle ilgili güncel gelişmeler üzerine sohbete girmeden önce, o konularda hakkında geniş bir güncel ve tarihsel bilgilendirme yapıyor. Böylece olabildiğince objektif bir Türkiye resminin çıkmasını hedefliyor.
    Kitabında Türkiye’deki siyasal partilerin durumunu, 12 Eylül askeri darbesi öncesi ve sonrasındaki siyasal gelişmeleri, Özal dönemini, Türkiye’nin hep gündeminde olan laiklik tartışmalarını, İslamcı hareketin gelişimini, kadınların toplumsal konumumu, Kürt sorununu, Türkiye – Almanya ilişkilerini, Almanya’daki Türklerin durumunu, NSU skandalının önemini, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili gelişmeleri, Gülen cemaatini, 15 Temmuz darbe girişimini, basın özgürlüğü ve hukuk devleti alanındaki soruları ele alıyor.

    ‘GENÇLER ÇIKMAZDA’
    Baha Güngör, “Neden, Atatürk’ün öfkeli torunları? Kim bunlar?” sorusuna işe şu yanıtı veriyor: “Genç nesiller çıkmazda. Kimi genç katı bir şekilde Atatürk devrimleriyle ilgili esneklik gösterilmediğinden dolayı. Kimi de alternatif ararken demokrasi ile ilgili umutlarını yitirdiği için öfkeli. Türkiye’nin onlarca yıl demokrasi ile demagoji arasında çok yıpratılmış olması da genç nesillerin öfkesini arttırıyor ve cepheleri kemikleştiriyor.”

    Etiketler: BAHA GÜNGÖR , Atatürk’ün Öfkeli Torunları , Deutsche Welle
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri