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    AtatÃ¼rk'Ã¼n son reÃ§etesi

    HÃ¼rriyet Haber
    12.01.2010 - 11:15 | Son GÃ¼ncelleme:

    TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸiâ€™nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 50 YÄ±lÄ±n Eczanesi adlÄ± kitapta tarihi eczanelere yer verilirken, AtatÃ¼rkâ€™e yazÄ±lan reÃ§ete de ilk kez yayÄ±nlandÄ±.

    Ankaraâ€™daki Ä°stanbul Eczanesiâ€™nin veresiye defterinde M. Kemal AtatÃ¼rk adÄ±yla aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olan sayfada, AtatÃ¼rk iÃ§in en son 17 Ekim 1938 tarihinde ilaÃ§ hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, 1 AralÄ±k 1938 tarihinde de AtatÃ¼rkâ€™e ait hesaplarÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.Â Â Â Â

    KÄ°NÄ°N VE KOLONYA

    AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n 3 sayfalÄ±k ilaÃ§ reÃ§etesinde, radyolin, kolonya, kinin yanÄ±nda o dÃ¶nemde eczacÄ±larÄ±n eczanelerinde yaptÄ±klarÄ± ilaÃ§lar iÃ§in yazÄ±lmÄ±ÅŸ gliserin gibi kimyasal maddelere de yer verildi. Defterde ilaÃ§larÄ±n parasal karÅŸÄ±lÄ±klarÄ± tek tek yazÄ±larak, fiyatlarÄ± da yer aldÄ±. Ankaraâ€™nÄ±n en kÃ¶klÃ¼ eczanelerinden EczacÄ± HÃ¼seyin HÃ¼snÃ¼ SarÄ±â€™nÄ±n eczanesi olan Ä°stanbul Eczanesi 1919â€™da kuruldu. HÃ¼seyin HÃ¼snÃ¼ Bey, 1927-1931 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda milletvekilliÄŸi de yaptÄ±.

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    Etiketler: Ä°stanbul Ezcanesi , Mustafa Kemal AtatÃ¼rk , reÃ§ete
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