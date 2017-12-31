‘Atatürk’ün, İnönü’nün partisinden terörist çıkmaz’

Özel, özetle şunları söyledi: “Hepimiz bir siyasi akımın, bir geleneğin devamıyız. Kuvayı Milliyeci’lerden, onların torunlarından terörist çıkmaz. Emperyalist kuşatmaya bakıp da ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinden terörist çıkmaz. Sevr’i yırtıp atıp Lozan’ı imzalayan İsmet Paşa’nın partisinden terörist çıkmaz. Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na milliyetçiliği yazan Bülent Ecevit’in partisinden terörist çıkmaz. 1 Mart’ta Amerikan askerlerine Meclis’te ‘dur’ demiş, Deniz Baykal’ın partisinden terörist çıkmaz. Hak, hukuk ve adalet için yürüyen Kılıçdaroğlu’nun partisinden terörist çıkmaz.”

KORUMA ORDUSU YOKTU CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Düzce’deki sözlerine yanıt verdi: “Kendileri için, devletin koruma ordusu, koruma filoları ile havada ve karada korunmalarına karşın 4 gün başkente gelememeyi mubah görenler, tünelde ya da havaalanı hangarlarında saklanmayı konu etmeyenler, ana muhalefet partisi genel başkanının o geceyi bir belediye başkanının mütevazı evinde geçirmesine laf söylemektedir. Bu kuşkusuz izan yokluğu değil sadece vicdan körlüğüdür.”



