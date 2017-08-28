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    Atatürk'ün hürriyet sevdası...

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 15:15Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 15:15

    Hürriyet Kitap ‘Bir Dâhinin Hürriyet Aşkı’ eseri ile Mustafa Kemal Atatürk üzerine bilinmeyen fotoğraf ve anekdotları okuyucular ile buluşturuyor.

    Mustafa Kemal Atatürk üzerine bugüne kadar yayınlanmış bir çok eserden farklı olan ‘Bir Dâhinin Hürriyet Aşkı’, Ulu Önder’in bu zamana kadar gündeme gelmemiş fotoğraflarını içeriyor. Fahri Özdemir’in yayına hazırladığı eser, askeri okuldan cumhuriyetin kuruluşuna kadar, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından portreleri okuyuculara sunuyor. Doğan Hızlan’ın önsözü ile başlayan eserde Türk Devrimi’nin başarılarının iktisadi, idari ve sosyal açıdan inceleyen Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Dr. Macit Gökberk ve Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarc’ın makalelerinin yanında çeşitli Atatürk fotoğrafları da yer alıyor. Son bölümünde 1000’e yakın fotoğrafın yer aldığı eser, aynı zamanda askeri okul öğrenciliğinden Trablusgarp Savaşı’na, Diyarbakır’dan Anafartalar’a ve en nihayetinde cumhuriyete giden yolda, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotobiyografisi özelliğini taşıyor. Okuyucu, 386 sayfalık kitap boyunca ‘bir dâhinin hürriyet aşkına’ yakından tanık olabilecek.

    Atatürkün hürriyet sevdası...

    Etiketler: Kitapsanat , ATATÜRK , Kitap
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