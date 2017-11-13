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    Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot müze olacak

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    13.11.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Mustafa Kemal Atatürk’ün, İstanbul’un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde güvertesinde “Geldikleri Gibi Giderler” diyerek Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaretini verdiği Kartal isimli istimbot müze olacak.

    Adana’dan hareket Mirliva (Tümgeneral) Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 Çarşamba öğle saatlerinde Haydarpaşa Garına vardığında 7 yılda cepheden cepheye yaşadıkları tecrübelerle harmanlar ve yolculuk sonunda karşılaştığı işgal İstanbul’undaki öfkesini içine atar. Haydarpaşa’da trenden indiğinde yorgundur, garda bir manga asker tarafından törenle karşılanır.

    Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot müze olacak

    Yakın dostu Dr. Râsim Ferid (Talay) Bey onu karşılayanlar arasındadır. Tam da o anda İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 55 parçalık işgal donanması Haydarpaşa önünden geçerek demir yerlerine gitmektedir. Haydarpaşa Gar’ın iskelesinde kendisini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait Enterprise (sonradan Kartal) istimbotu ile Galata Rıhtımı’na doğru giden Mustafa Kemal’in dudaklarından ‘’Geldikleri gibi giderler!’’ cümlesi çıkar. Bu söz, atamızın Kurtuluş Savaşını aslında o an başlattığının ifadesidir.

    Şimdi o gemi müze olarak hizmet verecek.

    İstimbot Tuzla Tersanesi’ne getirildi. 106 yaşındaki Kartal 2 isimli istimbotun restorasyonu hakkında bilgi verilmek için basın açıklaması yapıldı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: “Kartal tabi Türk Tarihi’nin en sembol gemilerinden biri. Çünkü Atatürk’ün üzerinde ‘geldikleri gibi giderler’ sözünü sarf ettiği platform. Kartal esasında 106 yıldır bizimle berabermiş. Ama biz bunu farkında değildik. Maalesef Türk Denizcilik Kültürü’nde tarihimize mal olmuş gemilere pek sahip çıkamadık. Ama artık bulduğumuz zamanda pek bırakamıyoruz. 106 yaşındaki bu tekneyi en kısa zamanda seneye aynı gün bir müze gemi statüsünde İstanbul’un en güzel yerinde sergilemek Türk Halkı’na umut aşılamak için bir proje başlattık “dedi.

    Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot müze olacak

     

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