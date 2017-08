'Atatürk'ün atletle fotoğraf çektirdiğine şahit oldun mu?'

VATANDAŞIMA HAKARETTİR

“Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Ankara’dan çıkmış İstanbul’a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor. Ve atletle yemek yiyor. Bir gazete başlık atmış, ‘vatandaş filanca’. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım, hele hele bir siyasi partinin, anamuhalefetin başında olacak. Çağıracak gazeteciyi ‘Benim fotoğrafımı çek’ ve ondan sonra da ‘Ben Atatürk’ün partisinin başıyım’. Atatürk’ün atletle yemek yerken fotoğraf çektirdiğine şahit oldun mu? Bunlar trajikomik görüntüler. Bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim onlara gereken dersi vakti geldiğinde verdi, yine verecek.



BÖLMEK İSTEYENLERE MEZAR EDERİZ

2003 yılında iktidarımızın ilk ayında Olağanüstü Hal’i (OHAL) kaldırdık. OHAL’i kaldırdık da değişen bir şey oldu mu? Maalesef bölge, terörle çok daha farklı bir şekilde tanışma noktasında oldu. Şu andaki OHAL’in o zamanki OHAL’le alakası var mı? Hiç yok. El ele, omuz omuza vereceğiz ve OHAL’le bölgeyi huzura, mutluluğa erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizler ülkemizin içerisinde bir üniter yapı halinde şu anda 80 milyon tek milletiz. Bu vatanı bölmek isteyenlere biz her tarafı mezar ederiz.



Her dediklerini, her istediklerini yapan adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar biz kendi ajandamızı takip ettikçe, onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe kuduruyorlar. Eski Türkiye içimizdeki bazıları ile birlikte bu güçlerin en büyük hayalidir. Ama biz eski Türkiye’ye dönmeyeceğiz. Ayaklarına prangadan kurtulan milletimiz 15 yılda 3 kat nasıl büyünebileceğini herkese gösterdi. Ülkemizi geldiğimiz noktanın gerisine düşürecek hiçbir politikanın, girişimin, organizasyonun başarı şansı yoktur.”



'SOL ZİHNİYET VATANSEVER DEĞİLDİR'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yaptıkları hizmetlere karşı çıkanları anlatırken muhtarlarla diyalog da yaşandı. Erdoğan, “Yanlarına havalimanı geliyor. Çıktı oradan bazıları ‘Havalimanı istemezük’ dedi. Yıllarca havalimanı dendi, şimdi denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, bunlar ‘istemezük’ diyor. Kim bunlar? Komünistler. Artvin ve Rize’yi birbirine kucaklayacak bu havalimanı. Sol zihniyet, bu komünistler hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir. Bunlar bu tür hizmetleri verdiğin zaman çılgına dönüyor” dedi.