Atatürk’ün adı, Berlin’de de olsun

TÜRKİYE’nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra Türk kökenli insanların kurduğu birçok dernek ve cemiyette düzenlenen törenlerde Atatürk anıldı.

Yüzbinlerce Türk Anıtkabir’e Atası’na koştu.

Atatürk’ün ismi dünyanın çeşitli kesimlerinde caddelere, sokaklara, meydanlara, okullara verilmiş.

Atatürk heykelleri, büstleri ve anıtları da var birçok ülkede.

Peru’nun başkenti Lima’da Atatürk büstü var.

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’un güneyindeki Tarekana Körfezi’nde Atatürk anıtı var.

Avustralya’nın Sidney kentindeki Hyde Park’ta Atatürk anıtı var.

Belçika’nın Vise kenti yakınlarındaki Cheratte beldesinde bir meydana Place Atatürk (Atatürk Meydanı) adı verilmiş.

Karayip Adalarındaki Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi var.

İtalya’nın başkenti Roma’da bir bulvara Büyük Mustafa Kemal Atatürk adı verilmiş.

Altına da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu (1881-1938) yazılmış.

Hatta bir de Atatürk anıt yaptırılmış.

Altına da “Yurtta barış, dünyada barış” yazılmış.

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Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir caddeye Atatürkstraat (Atatürk Caddesi) ismi verilmiş.

Altına da “Kemal Atatürk. 1881-1938. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı” yazılmış.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde de “Mustafa Kemal Atatürk-Yurtta barış, dünyada barış” yazılı bir anıt bunulmakta.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te Mustafa Kemal Atatürk Meydanı var.

Bu meydandaki Teatrul Odeon (Odeon Tiyatrosu önünde de Atatürk büstü.

Avustralya’nın Albany beldesinde deniz kenarına yüksek bir küre üzerine yerleştirilmiş Atatürk heykeli var.

Japonya’nın Kuşimoto beldesinde de Atatürk heykeli var.

Şili’nin başkenti Santiogo’daki bir parkta Atatürk rölyefi var.

Küba’nın başkenti Havana’daki Plaza de Armas parkında Atatürk heykeli var.

İsrail’in Yehud kentinde Atatürk anıtı var.

Hem de altında “Türk milleti ve Türkiye’yi seven İsrail halkı sana ebediyen minnettar kalacaktır” yazılmış.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington’ın tanınmış meydanlarından Sheridan Circle’da Atatürk heykeli var.

Azerbaycan’da, Hindistan’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da ve daha birçok ülkede de Atatürk heykeli, anıtı, büstü ve Atatürk ismi verilmiş caddeler, sokaklar, meydanlar, okullar var.

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Böbrek hastası Mustafa Kemal Paşa, 1918 yılı temmuz ayında şu andaki Çek Cumhuriyeti’nin ünlü kaplıcalar kenti Karlovy Vary’de tedavi gürmüş.

Şifalı suların merkezi olan bu kentte yaklaşık bir ay şu anda adı Cralsbad Plaza Oteli olan o zamanların Rudolfs Hof Pansiyonu’nda kalmış.

Otelin girişinde Atatürk’ün burada kaldığı yazılı bir levha asılıdır.

İşte hala günümüzde bu otelde Atatürk’ün kaldığı odayı ziyaret etmek mümkün.

Genç bir tuğgeneral olan Mustafa Kemal paşa veliaht Sultan Vahideddin ile 1917 yılı aralık ayında çıktıkları Almanya seyahati sırasında 23 Aralık 1917 - 1 Ocak 1918 tarihleri arasında başkent Berlin’deki Hoel Adlon’da (Adlon Oteli) 10 gün kalmışlardır.

Carlsbad Plaza otelinin girişinde “Kemal Atatürk bu otelde kalmıştır” yazılı bir levha bulunduğu halde, Hotel Adlon’da Atatürk ismi ancak tozlu arşivlerde geçmektedir.

Berlin’de Türkenstrasse (Türklerin Sokağı), Dardenellenstrasse (Çanakkale Sokağı), Iznikstrasse, Gallipoliweg (Gelibolu Yolu) gibi cadde ve sokak isimleri var.

Ama Atatürk ismi taşıyan bulvar da yok, sokak da yok, cadde de yok.

Atatürk anıtı da yok, heykeli de yok, büstü de yok.

Oysa ki, başkent Berlin’de yarıdan fazlası Alman vatandaşı Türk kökenli 250 binden fazla insan yaşamaktadır.

İşte bu insanlar Atatürklerini Berlin’de de görmek istiyorlar.

Evet biz “Atatürk’ümüzü” Berlin’de de görmek istiyoruz.