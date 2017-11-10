Atatürk'ü Avrupa'da da andık

ALMANYA’daki 13 başkonsoloslukta Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi. Berlin Başkonsolosluğu’ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Berlin’deki Türk toplumunun önde gelenleri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni dolayısıyla başkonsoloslukta Atatürk Köşesi oluşturuldu.

Atatürk’ü anlatan bir konuşma yapan Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk şüphesiz dünya ve Avrupa tarihinde en büyük liderlerden biri. Onun bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti bugün hala dünyanın en önde gelen, en modern ve en çağdaş ülkesi olarak bölgesinde de bir yıldız olarak öne çıkmaktadır. Biz de bu mirası devam ettirmek için sorumluluk üstlenmiş kişiler olarak, hem Türkiye’de hem Avrupa’da bu sorumluluğu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Çelik’in konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ATA İÇİN ŞİİR YAZDILAR

Frankfurt Başkonsolosluğu’nda sivil toplum örgütlerini temsilcileriyle vatandaşların katıldığı anma töreninde Atatürk, özlem ve şükranla anıldı. Törende öğrenciler Ela Dilek, ‘Sen varsın Atatürk’üm’ ve Rabia Gül de ‘Küstüm 10 Kasımlara’ adlı şiirlerini okudu.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da Atatürk’ün önemini anlattığı konuşmasında şöyle dedi:

“Kanımca Atatürk’ün en büyük başarılarından biri, geleneksellikle modernleşmeyi evrensel değerler temelinde harmanlayarak, Müslüman toplumlar içerisinde halen eşi ve benzeri bulunmayan güçlü bir sentez yaratmış olmasıdır. O’nun attığı sağlam temeller üzerinde 94 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün demokratik ve laik yapısı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlere bağlılığı, güçlü ekonomisi, genç ve eğitimli nüfusuyla tüm bölgemize ilham veren bir ülke konumundadır. Türkiye’yi bugün bölgesinde farklı ve güçlü kılan da işte bu kazanımlardır.”

UNESCO’YA GÖRE ATATÜRK

Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Başkanı Mahmut Telli de UNESCO’ya göre Atatürk’ün uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba gösteren üstün kişi, olağanüstü devrimler yapan devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı duran ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışı öncüsü bir insan olduğunu söyledi.

NÜRNBERG’TE ÇİFTE TÖREN

Nürnberg Konsolosluğu’ndaki törene Başkonsolos Yavuz Kül, Konsolos Gürol Baş, Muavin Konsoloslar Mesut Doğan, Ünal Atcalıoğlu, Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Faruk Küçük, konsolosluk çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle Almanyalı Türkler katıldı. Öğretmen Veli Aktürk’ün sunduğu programda saat 09.05’te saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Kül de, Atatürk’ün kişiliğini anlattı. Daha sonra öğretmen Ayten Öz, ‘Atatürk’ adlı şiiri okudu.

10 Kasım dolayısıyla Nürnberg Konsolosluğu’nun himayesinde Türk Sineması’nda akşam bir anma programı daha düzenlendi. Etkinlikte Türk öğretmen ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, Atatürk hakkında bir film gösterildi.

ONLARIN SAYESİNDE

Brüksel Başkonsolosluğu’nda bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, ardından Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile Muavin Konsolos Beste Çelik, birer konuşma yaptı. Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizin uzun ve zor bir mücadelenin ardından yepyeni ve güçlü bir devlet kurduklarını ifade eden Beste Çelik, “Kurtuluş Savaşı yıllarından ölümüne kadar milletin birbiriyle kucaklaşması ve çağdaşlaşması düşünceleriyle hareket etmiştir” dedi.

Ölümünün üstünden bir ömür geçmesine rağmen, büyük Lider’in hala milletini her yerde ve her koşulda birleştirmeye devam ettiğini belirten Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu da “Bugün bizler, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, yine Cumhuriyetimize yakışan, birbirinden donanımlı vatandaşlarımızla, derneklerimizle ve memurlarımızla bu anma törenini yapıyorsak, bu, hayatının en güzel yıllarını bir devlet inşa etmek uğruna feda eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesindedir” dedi.

HÜRRİYET AŞKI

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Atatürk’ün ebediyete intikalinin her yıldönümünde Türk milletinin bir tür güncelleme ve muhasebe günü olarak idrak ettiğini söyledi. Atatürk’le eşleştirilen simgelerin özgürlük ve hürriyet aşkı olduğunu belirten Musa, Atatürk’ün bir milletin hürriyetini temin etmek için bir hayatın nasıl vakfedildiğini ve bir milletin nasıl şaha kaldırıldığını gösterdiğini kaydetti. Atatürk’ün sadece Türk milletine değil, mazlum milletlere de şiar olduğunu vurgulayan Musa, dünyanın birçok yerinde ateş çemberini kırmaya çalışan milletlerin Türk milleti kadar Atatürkçü olduğunu söyledi. Atatürk’le eşleştirilen diğer bir simgelerin de devlet şuuru ve millet bilinci olduğunu kaydeden Musa, Atatürk’ün, silah arkadaşlarıyla birlikte, Türk milletine mensubu olmaktan gurur duyacağı bir devlet bıraktığını sözlerini ekledi.

ÖĞRENCİ ŞİİR OKUDU

Fransa’da Strazburg Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende de Başkonsolos Özgür Çınar’ın Atatürk’ün sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada anılması ve eserlerinin anlatılması gerektiği yönündeki konuşmasından sonra, Türkçe öğretmeni Şevket Tüfekçi, Atatürk’ün hayatından ve konuşmalarından pasajlar okudu. Öğrencilerden Oğuz Kaan Menekşe de bir şiir okuduğu törene, başkonsolosluk çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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fotokod: budapeste

Mustafa Kemal Parkı’nda tören

MACARİSTAN’ın başkenti Budapeşte’nin Kispest bölgesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Parkı’ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu. Törene Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC’nin Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda’nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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fotokod: selanik

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DOĞDUĞU

EVDE ANILDI

Savaştığı Venizelos

Nobel’e aday gösterdi

SELANİK Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’ın ev sahipliğindeki Selanik’te Atatürk’ün doğduğu ev olan Atatürk Evi’nde tören düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen binden fazla öğrenci ve vatandaş evin bahçesinde ve etrafında hazır bulundu. Binlerce Türk’ün Atatürk’ün doğduğu Selanik’te buluşmasının önemli bir mesaj taşıdığını belirten Okan, “Yurdun her köşesinde, dünyanın her yerinde onu bugün anıyoruz. Ama, onu doğduğu bu evde anmak bambaşkadır, fevkaladedir” dedi.

Okan, 10 Kasım 1938’de Yunan gazetelerini incelediğini anlatarak, “Yunan gazetelerinde Atatürk’ün ölümünden duyulan üzüntü ifade edilmiş, vizyon sahibi büyük bir devlet adamının ve Türk-Yunan dostluğunun mimarının hayatını kaybettiğini yazmışlar. Atatürk öylesine yüce ve mükemmel bir insandı ki bir zamanlar savaştığı insanlar dahi vefatından üzüntü duymuştur” diye konuştu.

Yunanistan’ın eski lideri Eleftherios Venizelos’un Atatürk’ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğine dikkati çeken Okan, “Herhangi bir ülke değil, kısa bir süre önce savaştığımız Yunanistan’ın başbakanı, Atatürk’ü barış dalında aday gösteriyor. Hele ki batıda, şu dönemde bazı kendini bilmez, sevgili Ata’mızı cani, soykırımcı, kan dökücü olarak göstermek isteyen çevrelere en güzel cevaptır bu” ifadelerini kullandı.