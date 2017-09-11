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    Atatürk’lü ’yaver’ paylaşımına soruşturma

    DHA
    11.09.2017 - 19:12 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 19:55

    KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabında ’Ne geldiyse yaverlerden geldi’ başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin’in olduğu fotoğraf ile FETÖ’den yargılanan cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin fotoğraflarını paylaştı. Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında ’Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabından ’Ne geldiyse yaverlerden geldi’ başlığıyla üzerinde ’Ah şu yaverler’ yazan, yine üzerinde ’Tanıdınız mı Sultan Vahdettin ve yaveri’ yazan Sultan Vahdettin ve Atatürk’ün olduğu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’den yargılanan yaverleri ile Mısır’ın devrik cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin olduğu fotoğraf karelerini paylaştı. Salih Zeki Çakıroğlu’nun bu paylaşımı yerel basında yer alırken, Atatürk ile FETÖ’den yargılanan yaverlerle bir tutulması, büyük tepkilere yol açtı.

    Cumhuriyet Savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında ’Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: atatürk , yaver , soruşturma
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