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    Hürriyet >Gündem>Atatürk’lü ’yaver’ paylaşımı tepki çeken belediye çalışanı kovuldu

    Atatürk’lü ’yaver’ paylaşımı tepki çeken belediye çalışanı kovuldu

    DHA
    12.09.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 17:50

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında idari soruşturma başlattığı Salih Zeki Çakıroğlu’nun iş akdine son verdi. Çakıroğlu büyük tepki çeken paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, FETÖ'cü yaverler ve Mısır'ın darbeci Genelkurmay başkanı Sisi'ye benzetme densizliğinde bulunmuştu.

    KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabında ’Ne geldiyse yaverlerden geldi’ başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin’in olduğu fotoğraf ile FETÖ’den yargılanan cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin fotoğraflarını paylaşmıştı.

    Tepki çeken bu paylaşımın ardından Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında ’Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Çakıroğlu hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

    İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında idari soruşturma başlattığı Salih Zeki Çakıroğlu’nun iş akdine son verdi.

    Atatürk’lü ’yaver’ paylaşımına soruşturmaAtatürk’lü ’yaver’ paylaşımına soruşturma

    Atatürk’lü ’yaver’ paylaşımına bu kez de idari soruşturma da başlatıldıAtatürk’lü ’yaver’ paylaşımına bu kez de idari soruşturma da başlatıldı

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    Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , sosyal medya
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