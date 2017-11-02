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    'Atatürk'e uzatılan dile ortak tepki vermeliyiz'

    Turan YILMAZ / ANKARA
    02.11.2017 - 23:16 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki günkü görüşmelerinde, “Bu yıl bazı televizyonlarda adı tarihçi geçen birtakım insanlar Atatürk’e ve Atatürk’le ilgili olarak ortaya konmuş olan milli mücadeleden bugüne kadar olan süreci pervasızca ve terbiyesizce değerlendiren beyanlarda bulundular. Heykeller yıkılırken ve yine birtakım mecralarda bilinçli faaliyetler ortaya konulurken adı Atatürk’le özdeşleşen ve O’nun adına tarihi ve kültürü temsil eden kuruluşların bu konuda yaptığı çalışmalar ve tepkiler ne oldu?” dedi.

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Atatürk’le ilgili konusu suç teşkil eden suçlamalar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün Türkiye’nin ortak değeridir. Bu, ne şu partinin ne bu partinin ne şu kesimin ne bu kesimin; hayır, Atatürk bütün Türkiye’nin ortak değeridir. Elbette düşünce özgürlüğü kapsamı dışında kalan hakaret, Atatürk’ün manevi şahsiyetini tahkir eden her türlü girişime kesinlikle ortak tepki vermek durumundayız. Bunun için kurumlarımızın yaptığı takdire değer ama kurumlarımızın bu noktada bir şey yapmasını beklemeden hep birlikte ortak tepki vermek durumundayız.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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