'Atatürk'e uzatılan dile ortak tepki vermeliyiz'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Atatürk’le ilgili konusu suç teşkil eden suçlamalar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün Türkiye’nin ortak değeridir. Bu, ne şu partinin ne bu partinin ne şu kesimin ne bu kesimin; hayır, Atatürk bütün Türkiye’nin ortak değeridir. Elbette düşünce özgürlüğü kapsamı dışında kalan hakaret, Atatürk’ün manevi şahsiyetini tahkir eden her türlü girişime kesinlikle ortak tepki vermek durumundayız. Bunun için kurumlarımızın yaptığı takdire değer ama kurumlarımızın bu noktada bir şey yapmasını beklemeden hep birlikte ortak tepki vermek durumundayız.”



